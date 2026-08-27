ETV Bharat / state

ERSS-122 ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ: ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಯುವತಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಯುವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ERSS-122 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್​ ಬಂದು ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೂಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ERSS-122 ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌.

ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯುವತಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ಬಿದನೂರು ಚಾನಲ್‌ ಬಳಿ ಬಹಳ ಹೂತ್ತಿನಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು‌ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ERSS-122 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರಕವೃತ್ತರಾದ ಇಆರ್​ವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಚಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಯುವತಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್‌ಗೆ‌ ಹಾರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾರ್ಗಲ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆಕೆ ತನ್ನದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾನು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಜೊತೆ ಜೋಗ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಆತ್ನಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಯುವತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.‌

ಇವಿಆರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಪತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ERV-122ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಂಗಮದ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ತಕ್ಷಣ ಇಆರ್‌ವಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ, ಸಿಪಿಸಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಅಮರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕ್ಕಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ವಿಡಿಯೋ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಲು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ - 04424640050 (24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 9152987821 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

TAGGED:

RESCUE OF YOUNG WOMAN
ERSS 122 POLICE
SHIVAMOGGA
ಯುವತಿ ರಕ್ಷಣೆ
POLICE SAVE YOUNG WOMAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.