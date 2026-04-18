ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಸಮಾನತೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಿಡಿ
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಸೋತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 18, 2026 at 4:40 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಬಹಳ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು, ಬದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವವಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕಮ ಹಾದೇವಿಯಂತಹ ಸಾಧಕಿಯರು ಅಂದೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕನಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕನಸನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲೆಂದೇ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಯರಾದರೂ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ವಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದರು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇವರು, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ, ಕಸದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಮರಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ದರ ಕೂಡ ಏರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಏರಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆಯೇ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಸೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನ ಮಸೂದೆ ಸೋಲಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ, 'ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ': NDA ಆರೋಪ
ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆ ತನ್ನಿ; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸವಾಲು