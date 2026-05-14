ಹಸಿರಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ: ರೈತ ಸಂಘ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಆಗ್ರಹ
ಗೂಡುಮದಾನ ಹಳ್ಳಿಯ ಉದೇಶಿತ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಏಕೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಸಂಘ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 8:51 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಸಿರಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ ಎಂದು ಕಾರಣ ಸಮೇತ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಡುಮಾದನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶ ವರುಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೂಡುಮಾದನ ಹಳ್ಳಿ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಕಳೆದ 125 ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿವರಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಹೀಗಿದೆ : ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು, ವರುಣಾ ಹೋಬಳಿ, ಗುಡುಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ: 8, 60 ಮತ್ತು 68ರ 36 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಳೆದ 60-70 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಹೊಂದಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಸಲು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಭತ್ತದ ಫಸಲನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಳವಾಯಿ ಕೆರೆ, ವರುಣಾ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪೂರ್ಣ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 400 ಹಸುಗಳು, 300 ಕುರಿಗಳು, 100 ಮೇಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ರೀತ್ಯಾ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯು ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ, ವಗೈರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಈ ಜಾಗವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ 20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ತಲಾ-ತಲಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಕಳೆದ 129 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ರೈತರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಖುದ್ದು ಬೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದು ಬೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಮನವಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
