ETV Bharat / state

80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಊರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾಯಕ: ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರ ಯೋಧ!

ಎಂಬತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಸೇವಕ ದಾಮೋದರ ಅವರು ಊರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಸೇವಕ ದಾಮೋದರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಸಿ. ರೋಡ್ ಸಂಚಯಗಿರಿ ನಿವಾಸಿ ದಾಮೋದರ ಅವರು. ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರವೇ ಕುಟುಂಬ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದೇ ಇವರ ಕಾಯಕ, ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ. ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

80 ವರ್ಷಗಳ ಹರೆಯಲ್ಲೂ ಇವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಪರಿಸರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ವಾರ್ಡ್​ನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಫಲ.‘

ಪರಿಸರ ಸೇವಕ ದಾಮೋದರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಮೀನರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ 2004ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ದಾಮೋದರ ಅವರು, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬಡಾವಣೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಚಯಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಸೇವಕ ದಾಮೋದರ (ETV Bharat)

ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ, ಕೊಳಚೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಚರಂಡಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದ ಫಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಸೇವಕ ದಾಮೋದರ (ETV Bharat)

ದಾಮೋದರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡದೇ, ಇತರರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡಾವಣೆಯವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಪುರಸಭೆಯವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾರಂಭಗಳ ನಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
ದಾಮೋದರ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಇವರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ: ಇದಲ್ಲದೇ, ಇವರ ಸೇವೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನೆತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಫಾರ್ಮ್​ಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿ, ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
ಪರಿಸರ ಸೇವಕ ದಾಮೋದರ (ETV Bharat)

ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಫೋನ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಜನರು ಮೊದಲು ದಾಮೋದರ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
ಪರಿಸರ ಸೇವಕ ದಾಮೋದರ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ: ವಾರ್ಡ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಗುಡಿಸುವ ಇವರ ಕಾಳಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ. 80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಯುವಕರಂತೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಇವರು, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ದಾಮೋದರ ಅವರು, "ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. 2004ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನಮ್ಮೂರ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಸಲು ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್​​ನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಚಯಗಿರಿ ಮುಖಂಡ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು, "ದಾಮೋದರ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿಯಾದದ್ದು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಂಚಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

environmental-activist-is-involved-in-cleaning-the-town-and-is-a-role-model-for-other-youth
ದಾಮೋದರ ಅವರು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ದಾಮೋದರ ಅವರಂತವರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸೇವೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಚಯಗಿರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಇದು ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​​ ಕರುಣೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು

TAGGED:

ENVIRONMENTAL SERVICE
PLASTIC FREE
ಸ್ವಚ್ಛತೆ
DAKSHINA KANNADA
ENVIRONMENTAL CLEANLINESS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

46ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಈ 5 ಸಂಗತಿ

ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ, ಜಾವಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಮಹಾದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​! ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

'ನನಗಾಗಿ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು'​: ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನೆದ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.