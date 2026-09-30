ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ: ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ 16 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತ; ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಹೊಸ 15 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತು
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು 5 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 12:33 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು (ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ವಿ.ವಿ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಹೊಸ 15 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ ಪಿ ಎಲ್ ಧರ್ಮ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಯಿಂದ 16 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು 5 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು:
- ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (Applied Botany)
- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ
- ಎಂಎಸ್ಸಿ. ಸೈಕಾಲಜಿ (ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು)
- ಎಂಕಾಂ. (ಎಚ್ಆರ್ಡಿ)
- ಬಯೋ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್
- ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು (ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು)
- ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ
- ಜೆಮ್ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ/ಜೆಮ್ಸ್ (Gypsum)
- ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ
- ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್
- ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಕೋರ್ಸ್
ವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಎಲ್. ಧರ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವ 16 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು (ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು) ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ 5 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಿಂತಿದ್ದವು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 16 ಆಗಿದೆ. ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ, ನಾಳೆಯೇ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ತಡವಾದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಹೊಸ 15 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಹೊಸ 15 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್:
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಳೆಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು
- ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್
- ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಸಿಎ (ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್)
- ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ
- ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಮುದ್ರ ಪಾಚಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು
- ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ (SC/ST) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ವಿ.ವಿ.ಗೆ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಆಶಾಭಾವ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವಿವಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
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