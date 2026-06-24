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ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ತಂಡ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ತಂಡ ಶೀಘ್ರವೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

Hubli flyover
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 1:04 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕುರಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಾದ ಸುರೇಶ ಕಿರೇಸೂರ, ಉಳಿವೆಪ್ಪ ಸುಣಗಾರ, ಸಂಗಮೇಶ ಹೊರಗಿನಮಠ, ವಸಂತ ಪಾಲನಕಾರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಚುಟಕೆ, ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್​ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hubli flyover
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಕಿರೇಸೂರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಲೋಪವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ರಕ್ಷಕ ಜಾಲರಿ, ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಳ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

engineers Team
ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲಿನ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೇ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಏಳುವ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ದೂಳಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸ್ತಮಾ, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Hubli flyover
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಿತೀನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DHARWAD
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ
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