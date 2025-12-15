ETV Bharat / state

ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರ್​!

ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ವೊಬ್ಬರು ಮನವೊಲಿಸಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 8:46 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ವೊಬ್ಬರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ ಬೇಬನ್ ಲೇಔಟ್​​ನ ನಿವಾಸಿ ಆಂಜನೇಯ(47) ಎಂಬವರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಂಜೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ನೀರಿಗೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ, ತಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ರಂಜೇಶ್, ಅವರನ್ನು 112 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆಂಜನೇಯರಿಗೆ ಸಾಗರದ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಭಾಷೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಆಂಜನೇಯ ಮೈಸೂರಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜುಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸೇತುವೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು.‌

ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಂಜನೇಯ ಏಕಾಏಕಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ರಂಜೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಂಜನೇಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಚೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರಂಜೇಶ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯಲು ಹೋಗದೆ, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯಾಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು‌. ನಾನು ಬಿಹಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಆಂಜನೇಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ‌ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಯುವುದಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಂಜೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಆಂಜನೇಯರವರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ತಡೆಗೋಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತುಮರಿಯ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಉಪ ವಿಭಾಗಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಂಜೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಬಿಹಾರದವರಾಗಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಆಂಜನೇಯರನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಮನವೊಲಿಸಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲವೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ.

