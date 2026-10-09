ರಾಜ್ಯದ ಅಗಾಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು; ಕೊರತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಡೇ ಟೈಂ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮೊರೆ: ಏನಿದೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ನಾನ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 8:18 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾಪಮಾನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಡೇ ಟೈಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ನಿತ್ಯ 1000 ಎಂ.ಯು. ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ತಾರಕ್ಕೇರಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾಪಮಾನ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ನಾನ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 340 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ 280ರಿಂದ 295 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿತ್ಯ 300-315 ಎಂ.ಯು. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅ.7ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 314.60 ಎಂ.ಯುಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 259 ಎಂ.ಯು. ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 55 ಎಂ.ಯು. ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1,01,155 ಮೆ.ವಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ 57,865 ಮೆ.ವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 304 ಎಂ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,576 ಮೆ.ವಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಮೀರಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 9,671 ಮೆ.ವಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಮೀರಿ 2,095 ಮೆ.ವಾ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 322 ಎಂ.ಯು. ರಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,137 ಮೆ.ವಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,135 ಮೆ.ವಾ.ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 305 ಎ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದಾಜು ಮೀರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೊರತೆ ಸರಿ ದೂಗಿಸಲು ಡೇ ಟೈಂ ಖರೀದಿ ಮೊರೆ: ಸದ್ಯ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಡೇ ಟೈಂ ಖರೀದಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಡೇ ಟೈಂ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನ ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಬೇಡಿಕೆ - ಪೂರೈಕೆ ನಡುವಿನ ಕೊರತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ಡೇ ಟೈಂ ಖರೀದಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಖರೀದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೇ ಟೈಂ ಖರೀದಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಿಂತ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಾನವಾದ ಎರಡು ಮೂಲಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆ: ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ನಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ (ನಿತ್ಯ 1000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೀಂನಲ್ಲಿ 230 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ?: 7.10.2026ರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 17,020 ಮೆ.ವಾ ಇದೆ. ಅ.7ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 314.60 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ನ ಮೂರು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ 71.85 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ನ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಅ.7ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 33.87 ಎಂ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ 105.94 ಎಂ.ಯು. ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಿಡ್ ನಿಂದ 52.96 ಎಂ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಲಾರ್ ನಿಂದ 47.35 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪವನ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 20.74 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಸಿಎಲ್ (ಉಡುಪಿ)ಯಿಂದ 12.02 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೋ-ಜನರೇಷನ್ ಮೂಲಕ 2.85 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 27.70 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯ 27.50 ಎಂ.ಯು. ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರ 5 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿನಿಮಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರೈತರು: ಇತ್ತ ರೈತರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇ ನಿರಂತರ 6 ಗಂಟೆ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವುಬಕಡೆ ಕೇವಲ 2-3 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅ.12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ರೈತರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳು ಸುಡುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿ ಪಂಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅ.12ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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