ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ; ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಕರೆ

ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ENCROACHMENT OF UNAUTHORIZED SHOPS IN ADI SUBRAHMANYA TEMPLE AREA
ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಎಇಒ‌ ಯೇಸುರಾಜ್ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 7, 2025 at 4:47 PM IST

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದ.ಕ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಹಾಗೂ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಳದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಬದಲಿಗೆ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಹಾಗೂ ದೇವಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.

ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ- ಹೇಳಿಕೆಗಳು (ETV Bharat)

ದೇವಳದ ಆಡಳಿತದ ಎಇಒ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಡಾರಿ ಅವರು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನಕಾರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಈ ನಡೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲೂ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ದೇವಳದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇವಳ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲದ ಎಇಒ‌ ಯೇಸುರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನೇ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಗುಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರ ಕೋಣೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಓ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಓ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಎಇಓ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್​​ಗಳು ಬಂದವು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು, ಇಓ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

