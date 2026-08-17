ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯ್ಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
ಹನೂರು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 7:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹನೂರು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವಾಗಲೀ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಹನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹನೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಶಾಗ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಹೊಳೆಮುರಿದಟ್ಟಿ ಗಸ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ.14 ಅಂದಾಜು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಹನೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕರಡಿಕಲ್ಲು ಒಡ್ಡು ಎತ್ತರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದಾಜು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡಿಕಲ್ಲು ಒಡ್ಡು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ತಿದ್ದ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ರಮ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇಟೆದಾರರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆ.15 ರಂದು ಬೇಟೆಗಾರರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ 2 ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನ ಜೊತೆಗೆ 4 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು, ಮದ್ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್, ನಾಡಬಂದೂಕು ವಶ: ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕು 02, ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ (ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚ-01, ಪಾತ್ರೆ ಸಣ್ಣದು-1, ಪಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು-1. ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ-1, ಟೀ ಲೋಟ-1, ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಉಪ್ಪು, ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಿಕ್ಕದು- 3 ಮತ್ತು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್-1, 5 ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ, ದನಿಯಾ ಪೌಡರ್-01, ಕ್ಯಾಮಾಪ್ಲಾಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ VIVO ANDROID Mobile, NOKIA Keypad Mobile, ಚಾಕುಗಳು-03, ಮಚ್ಚು-01, ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಪಟಾಕಿ ಮದ್ದು, Jio Keypad Mobile, ತಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿ-01, ಮದ್ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್-02, ಮದ್ದಿನ ಪೌಡರ್-04, ನಾಡಬಂದೂಕಿಗೆ ಬಳಸುವ ಗುಂಡುಗಳು-38, ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಚಾಕು-01, ತಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್-01 ವಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ವಶ: ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2 ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ತುಂಬಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ.16 ರಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 2 ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಅಂದಾಜು 20 ರಿಂದ 30 ಕೆ.ಜಿ. ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬೇಟೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಿದೆ: ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ದನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸದರಿಯವರ ದನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ದನಗಳು ಸತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳ ದನಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿತರು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬೇಟೆಗಾರರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೀಟರ್ ತೂಮಸ್ ಮೇಲೆ ಹನೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಶಾಗ್ಯಂ ಶಾಖೆಯ ಬೇಟೆಗಾರನಗುಡ್ಡ ಅರಣ್ಯ ಗಸ್ತಿನ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನಾಡಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರುವ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹನೂರು ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯಾದ ಮಹಿಮದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹನೂರು ತನ್ನಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನೌಕರರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇಟೆಗಾರರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿರುವ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಕಲ್ಲು ಒಡ್ಡು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಬೇಟೆಗಾರರು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಟೆಗಾರರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಯೂ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ, ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಬೇಟೆಗಾರರ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ, ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ವಿಪಕ್ಷ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೃತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ. ಎಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ?. ಹೊಸ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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