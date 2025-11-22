ಕಸ, ಗಿಡಗಂಟಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಅವಳಿನಗರದ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು: ಓಪನ್ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಯಾವಾಗ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಕಸ, ಗಿಡಗಂಟಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಓಪನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2025 at 5:06 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಅವಳಿ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಹಣವಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಕಸ, ಗಿಡಗಂಟಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ತಾಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ (ಓಪನ್ ಸೈಟ್)ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಸ, ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಓಪನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿತೀರಿ? ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಗ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲವೂ ಮುಗೀತು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಗಾಡೆಯವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವುದು ಸ್ವಾಗತ. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಬಂದರೆ ಸೈಟ್ ಮಾರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಸ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಪಿಐಡಿ ನಂಬರ್ಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳ ಪಿಐಡಿ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳು ಗಾಡಿ ಇಡುವವವರು, ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ, ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೂ ದಂಡ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳ ಪಿಐಡಿ ನಂಬರ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ಛ್ ಆಫ್ ಆಗಿವೆ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಪನ್ ಸೈಟ್ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಿಕೆಯ 12 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 1,29,556 ಓಪನ್ ಸೈಟ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಸೈಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕಸ, ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಕೆಲವು ಸೈಟ್ಗಳು ಕಸ ಎಸೆಯುವ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ : ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಯು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೈಟ್ಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವೊಂದು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ, ಸುಂದರ ನಗರ, ಧೂಳು ಮುಕ್ತ ನಗರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಹುಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
