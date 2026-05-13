ಹಾವೇರಿ: ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ
ಪುರದ ಓಣೆಯ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಶರಣಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳೆನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : May 13, 2026 at 10:26 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರದ ಓಣಿಯ ಶರಣಯ್ಯ ಕಿತ್ತೂರುಮಠ ಸಾಕಿದ್ದ ಶ್ವಾನ ರೇಖಾ ಮೇ 10ರಂದು ಅಸುನೀಗಿದ್ದು, ಅಂದು ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶರಣಯ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಶ್ವಾನ ರೇಖಾಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು ಮೊಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಲ್ಯಾಬರಡಾರ್ ತಳಿಯ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶ್ವಾನ ತಂದಿದ್ದರು. ಗಂಡಿಗೆ ಜಾಕಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರೇಖಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ರೇಖಾ ವಯೋಸಹಜ ಖಾಯಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಯಿ ಅಸುನೀಗಿದ ದಿನ ಶರಣಯ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೇರವೇರಿಸಿದ್ದರು.
ವಠಾರದ ಮಗಳು ರೇಖಾ: ಪುರದ ಓಣಿಯ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ರೇಖಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ ಯಾರಿಗೂ ಕಚ್ವಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ರೇಖಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಖಾ ಪುರದ ಓಣಿಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. ಪುರದ ಓಣಿಯ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರೇಖಾ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಳ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ರೇಖಾ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿಣ್ಣರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು: ರೇಖಾ ಓಣಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳು ಬಂದರೆ ಒದರುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದರೆ ಬೊಗಳುತ್ತಿತ್ತು. ರೇಖಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಓಣಿಯ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿಣ್ಣರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನದ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೇಖಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವ: ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕ ಶರಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ರೇಖಾಳನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ರೇಖಾ ನಂತರ ಓಣಿಯ ಮಗಳಾದಳು. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೇಖಾಳನ್ನು ನಾನು ಶ್ವಾನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ರೇಖಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಳು. ರೇಖಾಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ರೇಖಾ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವೇಲೆ ಪುರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಗಲಿದ ಬಸವನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ: ವಯೋಸಹಜ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವರಕೋಡು ಬೀರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಸವನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.
ವರಕೋಡು ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅಸುನೀಗಿದ ಬಸವನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಹೂವು, ಆಭರಣದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಕಂಸಾಳೆ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ತಮಟೆ, ವೀರಮಕ್ಕಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ವರಕೋಡು, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಹೊಸಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂಡಲಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಸವನಿಗೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಬೀರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಗುರುಮಠದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಗುಡ್ಡಪ್ಪಗಳಾದ ಶಿವು, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮಹದೇವ, ಬೀರೇಶ, ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ, ದುದ್ದಗೆರೆ, ತಾಯೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ಪಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಒಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವ: ಬೀರೇಶ್ವರ, ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಬಸಪ್ಪ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಯೋಸಹಸ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದಲೂ ತತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 48 ದಿನಗಳ ಮಂಡಲ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 2ರವರೆಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ನಿಧನವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುತ್ರನಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ; ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ