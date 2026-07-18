ನಾಳೆ ತುರ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಭಾನುವಾರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 5:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತುರ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಳೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸಿ, ಸಿಇಒಗಳ ಜೊತೆ ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಗುಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು: ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನವರದ್ದು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಭರ್ತಿಯಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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