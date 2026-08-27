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ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 12 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ 12 ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 2:01 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ 12 ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ತಾವು ಪಾರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಶಿವನಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 14 ಮಂದಿ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ 12 ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ‌ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗ ಶಿವನಗೌಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಕುಟುಂಬ‌ಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನೇಪಾಳದ ಪೊಖ್ರಾದಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗುವುದಾಗಿ ಶಿವನಗೌಡ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಎಂಬವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡವರು:

  1. ಆರ್.ಎನ್.ಗಂಗೋಳ
  2. ಅನಸೂಯಾ
  3. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ
  4. ಸುಮಾ
  5. ಜಗದೀಶ್
  6. ಬಸವರಾಜ
  7. ಪೂರ್ಣಿಮಾ
  8. ರೇಣುಕಾರಾದ್ಯ
  9. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುಣಗಾರ
  10. ರೇಖಾ
  11. ಶಿವನಗೌಡ
  12. ಪುಷ್ಪಾ
  13. ಸುಭಲಿಂಗಪ್ಪ
  14. ರೇಣುಕಾ
  15. ಗೂಳಪ್ಪ

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ನೇಪಾಳದ ಟಿಬೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಹಠಾತ್​ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 177ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 1300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 8 ಜನ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲುಕಿದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಭೀಕರತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಾಶಗೊಂಡಿವೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಡಜನ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟೋಲ್‌ ಫ್ರೀ ನಂ. ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ನಂಬರ್​ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1070-08022253707 ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

HAVERI
NEPAL FLOOD
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ
FLOOD
HAVERI PEOPLE SAFE IN NEPAL

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