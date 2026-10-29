ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ, ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು: ಯುವತಿ, ಪ್ರಿಯತಮ ಸೇರಿ 11 ಮಂದಿ ಬಂಧನ
Assault on Rape Accused: ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 4:24 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ್ದ ದುರುಳರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಯುವತಿಯು ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಗರದ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಾಲೆಟಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಲೋಕನಾಥ್, ಸುಹೈಲ್, ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿಗಾರಿ, ಶಿವಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಸಲೀಂಪಾಷ, ನಯೀಂಪಾಷಾ, ಶಬಾಜ್, ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆತ್ಯಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ತಬ್ರೇಜ್ ಎಂಬವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ಎಂಬವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 11 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತರುಣ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಇರುವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಮಹೇಂದ್ರ, ತರುಣ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಓರ್ವ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ತಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯ ಬೀಗದ ಕೀ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಇದ್ದರು. ಯುವತಿ ಕಾಲ್ಗರ್ಲ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಡರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಹೇಂದ್ರ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಯುವತಿಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ರೂಮಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯುವತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಕೆಲ ಯುವಕರನ್ನು ಯುವತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೂಡ ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ಕೆಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್ ಎಂಬವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತರುಣ್ನ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಚರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಂಡವು ಐದು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ರೂಮಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹೇಂದ್ರನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತರುಣ್ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗಲೇ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಅಪಹರಣಕಾರರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಕೊನೆಗೆ ತರುಣ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರನ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆತಂಕಗೊಂಡ ಮಹೇಂದ್ರನ ತಂದೆ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮಹೇಂದ್ರನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಡವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಹಣ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನಾಗರಭಾವಿ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಪಹರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಪಹರಣಕಾರರ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 100 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾಗರಭಾವಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಗರಭಾವಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತರುಣ್ನಿಂದ ಡೆತ್ನೋಟ್ ಬರೆಯಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ನೇಣು ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ: ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತಂಡ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಾಗರಭಾವಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೈದುಲು ಅಡಾವತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.
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