ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 11 ಕಡೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್​ ಕಾರಿಡಾರ್: ಹೀಗಿದೆ ರೂಪುರೇಷ

ವರದಿ - ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 11 ಕಾರಿಡಾರುಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ..

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 24, 2026 at 9:01 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಖ್ಯಾತ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ 11 ಕಾರಿಡಾರುಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ, ಅದರ ರೂಪುರೇಷೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ 11 ಕಡೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 11 ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 75.60 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 11 ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ 13,262 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 7,150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಉಳಿದಂತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆನ್ವಿಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ 2,072 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 75.60 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್?:

ಕಾರಿಡಾರ್ 1: ಆರ್​ಎನ್ಎಸ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಮುಂದೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎಂಇಐ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 2: ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 3: ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಎಲವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್​ವರೆಗೆ ಲೂಪ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೃಪತುಂಗಾ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 4: ಅಡ್ಯಾರ್ ಆನಂದಭವನ ರಘುವೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 5: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಿಂದ ಕೋಗಿಲು ವೃತ್ತ ನವಯುಗ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 6: ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 7: ಐಐಎಸ್ಸಿ-ಮೆಖ್ರಿ ವೃತ್ತ-ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ-ಅಲಸೂರು ಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್​ನಿಂದ ಹಳೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 3 ಪಥದ 2 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 8: ಆನೇಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಡುಗೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಶೂಲೇ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹುಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 9: ಹಳೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ- ಹಳೆ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ-ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್​ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 10: ಸಿರ್ಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಾರಿಡಾರ್ 11: ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಲಮಂಡಳಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರುಗಳ ರೂಪುರೇಷೆ ಏನಿರಲಿದೆ?:

ಕಾರಿಡಾರ್ 1- ಆರ್​ಎನ್ಎಸ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಮುಂದೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎಂಇಐ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಂಇಐ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಸೇತುವೆಯಂತಹ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ರೋಟರಿ (Rotary) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಸಂಘಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ MEI ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಪಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 2- ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಜನಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ)ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 3- ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಎಲವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವರೆಗೆ ಲೂಪ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೃಪತುಂಗಾ ರೆಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗಿನ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ 4 ಪಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಸಿಗ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಲು 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಂಕ್ಷನ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಎಲ್‌ಐಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ - ಈ 5 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಕೇವಲ 780 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ಚರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಹಡ್ಸನ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರ ನೇರವಾಗಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದು ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಾಂಧಿನಗರ ರಸ್ತೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗಿನ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ (ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ) ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನಿಂದ 8.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ (ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ) ಸಂಚಾರವು ತಿರುಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್‌ನ ಸುಗಮ ಟೇಪರಿಂಗ್ (ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುವುದು)ನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಿಂದ 7.0 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿರುವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು 7.0 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ನಿರ್ಗಮನ ಲೇನ್ ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾರಿಡಾರ್ 4- ಅಡ್ಯಾರ್ ಆನಂದಭವನ ರಘುವೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾರ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪಾಲು 81 ರಷ್ಟಿದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಲಘು ವಾಹನ ಕೆಳಸೇತುವೆಗೆ (LVUP) 4.0 ಮೀಟರ್ ಲಂಬ ತೆರವು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4.5 ಮೀಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಈ 4.5 ಮೀಟರ್ ಲಂಬ ತೆರವು ಇರಲಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ವಲಯಗಳನ್ನು (black spots) ಸರಿಪಡಿಸಲು 4.5 ಮೀಟರ್ ಲಂಬ ತೆರವಿನ LVUPಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 5- ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಿಂದ ಕೋಗಿಲು ವೃತ್ತ ನವಯುಗ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಲಾಗಿದೆ. GBA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1.4 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು.

ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಗೆ (Airport Road) ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 6- ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶೀಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ (ಬಿಕಾಸಿಪುರ ರಸ್ತೆ)ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ಪಥಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾರಿಡಾರ್ 7- ಐಐಎಸ್ಸಿ-ಮೆಖ್ರಿ ವೃತ್ತ-ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ-ಅಲಸೂರು ಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹಳೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 3 ಪಥದ 2 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ ರ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಶವಂತಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ರ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 250 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಪ್-ರ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್-ರ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗೆ 7 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್-ರ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ತಲಾ 5.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. IISc ಬಳಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ 5.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಮೀಟರ್‌ನಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ನಲ್ಲಿನ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ (ಪ್ರವೇಶ) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ (ನಿರ್ಗಮನ) ರ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು 2.5 ಕಿಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಟೋಯಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 8- ಆನೇಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಡುಗೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಶೂಲೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹುಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೂಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಂಚಾರವನ್ನು 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತು ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರವು ಭೂಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (at grade level) ಸೇರಲಿದ್ದು, ನೇರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆನೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಆನೆಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5.5 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಲಂಬವಾದ ತೆರವು (vertical clearance) ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್​ವರೆಗಿನ ಭೂಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3 ಲೇನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಇದು ಶೂಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಆನೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವಿನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ಕೆಳಗಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲೇನ್ ಅಗಲವಿರಲಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಶೂಲೆ ವೃತ್ತ, ಆನೇಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್, ಆಡುಗೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕೋರಮಂಗಲ ಜಂಕ್ಷನ್, ಫೋರಂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 9- ಹಳೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ- ಹಳೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ-ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋ್ರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ರಾಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ದೂರದೊಂದಿಗೆ (tapering distance), 5.5 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ (carriageway) ಅಗಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 10- ಸಿರ್ಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ರಾಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್‌ಗಳ tapering distance, 5.5 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಅಗಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಿಡಾರ್ 11- ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಲಮಂಡಳಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕನಕಪುರ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೈಸ್ (NICE) ರಸ್ತೆಗೆ (ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ) ನೇರವಾದ ರಾಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ರೋಟರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪಾನ್‌ಶನ್ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಚೈನೇಜ್ (chainage) 7900.00 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ರಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಚೈನೇಜ್ 7900.00 ರ ನಂತರ (100 ಅಡಿ ತುರಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರೋಟರಿ), ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಬಲಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೈನೇಜ್ 8913.85 ಮತ್ತು 8958.85 ರಲ್ಲಿ emergency bays ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಚೈನೇಜ್ 11060.0 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 2147 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

