ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾಗೆ ಧನಂಜಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ರೂಪ ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ಸಿಸಿಎಫ್ ರವಿಶಂಕರ್
ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಸಿಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2026 at 12:12 PM IST
ಮೈಸೂರು: "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಧನಂಜಯ ಗಂಡು ಆನೆಯಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ಎಸ್ಎಸ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮಿನ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಸಿಎಫ್ ಡಾ. ರವಿಶಂಕರ್, "ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾಗೆ ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೂಪಾ ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನನ್ನು ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕುಶಾಲತೋಪು ತಾಲೀಮು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂರನೇ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ತಾಲೀಮು ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ದಸರಾ ಆನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿವೆ. ಈಗ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದೊಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು. ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಆನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದು ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಕುಶಾಲತೋಪು ತಾಲೀಮು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವದಳದ ಕುದುರೆಗಳು ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಬೆದರದೆ, ವಿಚಲಿತವಾಗದೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದವು. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನದಂದು ಹಾರಿಸುವ ಕುಶಾಲತೋಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವದಳ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಆರ್ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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