ವಿಡಿಯೋ: ಮಹಾಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ವಂದಿಸಿದ ಗಜರಾಣಿ 'ಯಶಸ್ವಿ'
Subrahmanya Elephant Yashasvi Rang The Bell: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಜರಾಣಿ 'ಯಶಸ್ವಿ' ಗಂಟೆಯ ನಾದ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ವಂದಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ಭಕ್ತರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.
Published : November 9, 2026 at 9:07 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವೊಂದು ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕುಕ್ಕೆ ದೇವಳದ ಗಜರಾಣಿ 'ಯಶಸ್ವಿ' ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಯಶಸ್ವಿ, ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಅದರ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪರವಶ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ದೇವಳದ ನಿತ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಪವಿತ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಗಜರಾಣಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ದರ್ಶನವೂ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯು ಗಂಟೆಯ ನಾದ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ವಂದಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ನೆರೆದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
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