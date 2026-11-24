ಆನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿವಾದ: ಆನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಆಂತರಿಕ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
Elephant Shift Controversy: ಹಾಸನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಆನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಂಬಂಧ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಂತರಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 8:08 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನೆ ಹಿಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿಚಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೈ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಂತರಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಂತರಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು, ಮೂಡಿಗೆರ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್. ಪುರದ ಜನರಿಗೂ ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಗಂಭೀರ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗುಂಪಾಗಿ ಇರುವ ಆನೆ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಡುಗಳ ಸಹಜ ಚಲನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ "ಆಪರೇಷನ್ ಗಜ'ದ ತಕ್ಷಣದ ಆದ್ಯತೆಗಳೆಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ತಡೆಯುವುದು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆನೆ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗಳ ಆಚೆಗೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷವು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಮೀಪದ ಕಟ್ಟೆಪುರದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1980ರ ದಶಕದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಕಲೇಶಪುರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಆನೆಗಳು ಆಲೂರು, ಸಕಲೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಬೇಲೂರಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು 2020-21ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೇಲೂರು ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆನೆ ಹಿಂಡು ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಬದಲಾದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಆನೆಗಳು ತಂಪಾಗಿರಲು ನೆರಳು ಇರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬೇಲಿಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾದಿಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2020-21ರಿಂದ 2024-25ರವರೆಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 10,941 ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಟ್ಕೋಲ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ (874 ಹೆ / 2,160 ಎಕರೆ) ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾದ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಲನೆಯು ಪರಿಶೀಲಿತ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಹಿಂಡುಗಳ ವರ್ತನೆ, ಗ್ರಾಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರು ಆನೆ ಹಿಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆ: ನ.23ರ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಆನೆ ಹಿಂಡುಗಳು ಕೊಗೋಡು ಮತ್ತು ಹೊಸಕುರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆಗಳು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕರಬೈಲು ಮತ್ತು ಮಾಕೊನಹಳ್ಳಿ-ನಂದಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು. ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ 10 ಆನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಲಗಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಂತರದ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ.
- ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ ಸ್ಪಂದನಾ ತಂಡಗಳು, ಪ್ರತಿ ಹಿಂಡಿನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮರಿಗಳಿರುವ ಆನೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂಡಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಚಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆನೆಗಳು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಂಡಗಳು ಚಲನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಐದು ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ 12 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕುಮ್ಮಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ತಂಡಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ-ಕಾಲರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು, ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಲಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್. ಪುರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವ ಆದ್ಯತೆಯ ಬೇಲಿ ಅಂತರಗಳನ್ನು ತಂಡಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಲಿವೆ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕ್ರಮಗಳು:
ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು, ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ಸಚಿವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹಿಂಡುಗಳ ಚಲನೆ, ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಆದ್ಯತೆಯ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆನೆಗಳ ಬಳಿ ಗುಂಪುಗೂಡುವುದು, ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಸಮೀಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ರೈತರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಕ್ರಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುವ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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