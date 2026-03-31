ಕಡಬ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಕಾಟ: ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ, ಆತಂಕ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 10:32 PM IST

ಕಡಬ, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ: ಸುಳ್ಯ, ಕಡಬ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ಗಂಭೀರ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇದೀಗ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮಾ.28ರಂದು ತೆಂಕುಬೈಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾ.29ರಂದು ಮುಂಡೂರುಪಳಿಕೆ ಸಮೀಪದ ಸಂಕುಬೈಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕಾಡಾನೆ ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 25 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಶಿಬಿರ ಹೂಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ದುರ್ಘಟನೆಗಳ ಭೀತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗಳ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

  • 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ರೆಂಜಿಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತಾ ರೈ (23) ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರೈ (55) ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.
  • 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ತಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಲ್ಲಮ್ಮ (65) ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 17ರಂದು ಕೊಕ್ಕಡದ ಸೌತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ (60) ಎಂಬವರು ಕೂಡ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಾಜಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಡಾನೆ ಸಂಚಾರದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ; ಸ್ಥಳೀಯರು ಈಗ ತುರ್ತು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಪಹರೆ, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗುಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾಡಾನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್.ಪಿ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

