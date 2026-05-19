ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಕಾದಾಟ: ಆನೆ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಮಕಲೆ ಕಾರ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಆನೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಮಕಲೆ ಕಾರ್ಲಿ ಅವರು ಆನೆಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೆ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಮಕಲೆ ಕಾರ್ಲಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 7:42 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 7:48 PM IST

ಮೈಸೂರು: ನಿನ್ನೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಳಿಯ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಡಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ.ಮಕಲೆ ಕಾರ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೆಗಳ ಇಂಥ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?, ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ?. ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?. ಮಕನಾ ಆನೆ, ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆ ಎಂದರೇನು? ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವೇನು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆನೆ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಮಕಲೆ ಕಾರ್ಲಿ ಅವರು ಆನೆಗಳ ಕಾದಾಟದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಆನೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಡಾ.ಮಕಲೆ ಕಾರ್ಲಿ ಅವರ ಸಲಹೆ.

ಕಂಜನ್ ತುಂಟ ಹಾಗೂ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಆನೆ. ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆ ಮಕನಾ ಗಂಡಾನೆ. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವುತರು ಹೇಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕಾದಾಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಆನೆಗಳು ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಂಡಾನೆಗಳು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗಂಡಾನೆಗಳು 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಕನಾ ಆನೆ ಎಂದರೆ ದಂತ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡಾನೆ. ಇವು ಇತರ ಗಂಡು ಆನೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಟ. ಇಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮಕನಾ ಆನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನು ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಳಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಡಗು: ಸಾಕಾನೆಗಳ ಕಾದಾಟದ ವೇಳೆ ಆನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

