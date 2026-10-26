ಸುಳ್ಯ: ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮರಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಸಾವು
ಭಾಗಮಂಡಲ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮರಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 2:41 PM IST
ಸುಳ್ಯ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಭಾಗಮಂಡಲ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮರಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಆನೆ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತೊಡಿಕಾನದ ಹರ್ಲಡ್ಕ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ ಎಂಬವರ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಆನೆಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಡಿದಾದ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದ ಆಘಾತದಿಂದ ಮರಿ ಆನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸುಳ್ಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡೊಂದು ಹರ್ಲಡ್ಕ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಹಾರ ಅರಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹಿಂಡು ಮರಳಿ ಅರಣ್ಯದತ್ತ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಮರಿ ಆನೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಿಎಫ್ಒ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಿಯಾನೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ವಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸುಳ್ಯದ ಆರಂಬೂರಿನ ಇಟಿಎಫ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ACF) ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (RFO) ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮರಿ ಆನೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿದಾದ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮರಿ ಆನೆ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಡಾ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೃತ ಮರಿ ಆನೆಯ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಡೆಯ ಗಾಯಾದ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಿ ಆನೆಯು ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದ ಆಂತರಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಖರ ವರದಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ: ತೊಡಿಕಾನದ ಹರ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರದೇಶವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭಾಗಮಂಡಲ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮರಿ ಆನೆ, ವಯಸ್ಕ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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