ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ: ವೃತ್ತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ; ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
Arjuna Memorial In Mysuru: ಅರ್ಜುನ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಈಗ ಇರುವ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುರುತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 9:42 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಇರುವ ಟಿ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಆನೆ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಆನೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಮಾರಕವು ಅರ್ಜುನನ ಸಾಹಸ, ಶೌರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಘನತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು, ಗುರುತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಈ ವೃತ್ತದ ಈಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುರುತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೃತ್ತದ ಈಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೃತ್ತದ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತದ ಈಗಿರುವ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 'ಆಶಾ' ಹೋರಾಟ: ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಬೆಂಬಲ, ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆ