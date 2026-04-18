ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಜನರು
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆದಗನಾಣೆ ಹಾಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 1:38 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರವೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಬುಡ್ಡಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆದಗನಾಣೆ ಹಾಡಿಗೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2023ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 31 ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮೆದಗನಾಣೆ ಹಾಡಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದೊಳಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದಗನಾಣೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 22 ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಗೆ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಮೆದಗನಾಣೆ ಹಾಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜನರು : ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದಗನಾಣೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮೆದಗನಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ದಯಾ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಓಡಾಟವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ದಯಾ ಮರಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೆಂಪಮ್ಮ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ದಿನದಿಂದ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಹೀಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು. ಆನೆಗಳೂ ಬಂದು ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹುಲಿ, ಕಿರುಬಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಸೆಸ್ಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್: ಉಳಿದ ಎಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ!