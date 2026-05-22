ಕವಿವಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ಕಳ್ಳತನ: ದೂರು ನೀಡದ ಕವಿವಿ

ಕವಿವಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಡಾ. ಆರ್​. ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು
Published : May 22, 2026 at 1:35 PM IST

ಧಾರವಾಡ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ವಿವಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಆರ್. ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಆರ್. ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ತಾಳೆಗರಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಡಿಜಲಿಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕವಿವಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ಕಳ್ಳತನ

ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಂಗ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರುವ ಕಳ್ಳರು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಳಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್​ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಿಲ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಕಳ್ಳ ಅದೇ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳರು ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ಕದ್ದಿರುವುದು

ಈ ಕುರಿತು ಕವಿವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಬರ್ಟ್ ದದ್ದಾಪೂರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಗರಾಜ ಚಲುವಾದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗ ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಿಂದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

