ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆಗೂ ಇಳಿಯಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು! ಬೆಲೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ, ರೈತರಿಗಾಗುವ ಉಳಿತಾಯದ ಮಾಹಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ, ಆಗುವ ಉಳಿತಾಯ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : February 7, 2026 at 8:19 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಿದು ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 25, 50 ಮತ್ತು 75 ಹೆಚ್.ಪಿಯ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್(ಮಾದರಿ)ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಗಮನ ನೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಷ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜೆನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಇತರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ರೋಟವೇಟರ್, ಟ್ರಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರಿಕರಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಅದೇ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ : ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಹೊಗೆರಹಿತ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ : ಮೂರು ಮಾದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫುಲ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಏಳು ತಾಸು ಸತತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ : ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಶೇ.15ರ ವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ : ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದರ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರುವುದು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ : ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪದೆ ಪದೇ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ರಿಪೇರಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಕನಿಷ್ಟ 2 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ 27H ವಾಹನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 22 ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ಗೆ 8 ರೂ.ಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸುಮಾರು 200 ರೂ.ಗಳಿಂದ 250 ರೂ.ಗಳ ಒಳಗೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
