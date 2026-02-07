ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮೂನ್​ ರೈಡರ್ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸಮಯ, ಆಗುವ ಉಳಿತಾಯ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Electric tractor
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 8:19 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು : ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್​, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬಸ್​ಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಿದು ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್​ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಡೀಸೆಲ್​ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂನ್​ ರೈಡರ್​ ಕಂಪೆನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಷ. (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಸ್​ ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್​​ಗಳು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮೂನ್​ ರೈಡರ್​ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 25, 50 ಮತ್ತು 75 ಹೆಚ್​​.ಪಿಯ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್​(ಮಾದರಿ)ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅ​ನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Electric tractor
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ (ETV Bharat)

ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೂನ್​ ರೈಡರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಗಮನ ನೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂನ್​ ರೈಡರ್​ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಷ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಜೆನ್​ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗೆ ಬಳಸುವ ಇತರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್​, ರೋಟವೇಟರ್​, ಟ್ರಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರಿಕರಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಡೀಸೆಲ್​ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಅದೇ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Electric tractor
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ETV Bharat)

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ : ಮೂನ್​ ರೈಡರ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಹೊಗೆರಹಿತ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸಮಯ : ಮೂರು ಮಾದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ​ ಫುಲ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಏಳು ತಾಸು ಸತತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ : ಮೂನ್​ ರೈಡರ್​ ಕಂಪನಿಯ​ ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಿಂತಲೂ ಶೇ.15ರ ವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

International Trade Fair
ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳ (ETV Bharat)

ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ : ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೀಸೆಲ್​ಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದರ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಬಂದಿರುವುದು ಡೀಸೆಲ್​ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗೆ ಹಾಕುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ : ಡೀಸೆಲ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪದೆ ಪದೇ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ರಿಪೇರಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಡೀಸೆಲ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಕನಿಷ್ಟ 2 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ನ 27H​ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಲು 22 ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್​ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್​ಗೆ 8 ರೂ.ಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಚ್​ ಮಾಡಿದರೂ ಸುಮಾರು 200 ರೂ.ಗಳಿಂದ 250 ರೂ.ಗಳ ಒಳಗೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂನ್​ ರೈಡರ್​ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

