ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2025: ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ 500, ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರ
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ದಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 7:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನ. 13 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. "ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿ- ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ: ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳು" ಘೋಷಣೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಎಕ್ಸ್ 500 ತನ್ನ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ, ಎಕ್ಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಿಥುನ್, ಈ ವಾಹನವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ಎಕ್ಸ್ 500 ಹೊರೆ ಹೊರುವಿಕೆ, ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೂಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದೇ ಯಂತ್ರದಿಂದ ರೈತರು ಬಹುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಿಥುನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉಪಕರಣವು ದೈನಂದಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ರಿಮೋಟ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ: ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 5 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 10 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉಪಕರಣದ ಬೆಲೆ 4.95 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು SC ಮತ್ತು ST ಸಮುದಾಯಗಳವರು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಡಿ ರೈತರಿಗೆ 64 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ XMatic ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ವಾಹನ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಳಂಬಿ ಅಗ್ರಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೀಲರ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
"ದೂರದಿಂದಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ರಿಮೋಟ್ - ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಸಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದ ಭೌತಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಿಥುನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2025ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
