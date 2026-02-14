ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಡೆಯದ ಚುನಾವಣೆ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಬವಣೆ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
Published : February 14, 2026 at 12:05 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯದೆ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಟಟೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕಸ ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಗಾಡಿಯವರು ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮರದ ಎಲೆ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಗರದ ಯುಜಿಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯುಜಿಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗಲೀಜು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಳಲು.
ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಸ ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಕಸಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕದ ಕಾರಣ ಅದು ಪುನಃ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇ- ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಮ್ಮೆ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬರುವುದೇ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ. ಅದೂ ಪದೇ ಪದೆ ಫೋನಾಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೀದಿ ದೀಪದ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರಷ್ಟೇ. ನಗರದಲ್ಲಿ 24X7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ 24X7 ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು.
ಇ- ಖಾತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಇ- ಖಾತಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಜನವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಇ- ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಬಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸತಾಯಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯೇ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಮುಖಂಡರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀದಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ ಬಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅವರ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಈ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಈಗಲೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೀದಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಾತಲ್ಲ. 35 ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇ- ಖಾತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಆಯುಕ್ತರು ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಹಾಕೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನೆ ಆದ್ರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೂಲೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
