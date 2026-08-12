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"ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ": ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

BENGALURU PRAKASH RAJ NEW VIDEO ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 7:46 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: "ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ ಜಿ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಹು ಭಾಷಾ ನಟರಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 970 ರಲ್ಲಿ 16-06-2026 ರಂತೆ (SIR ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ) ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಎಲ್​ಒ ಅವರು ಮನೆ - ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸವಾದ ಫ್ಲಾಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 266, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌, ವಿಠಲ್‌ ಮಲ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್​ ಅವರು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ವಾಸವಿರುವುದಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಲ್​ಒ ಅವರು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ಮಹಜರ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ (Shifted)' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​ ಅವರು ಬೇರೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ.11 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ರ ವೇಳೆ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕವೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತವತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇರೊಂದು ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪಡೆದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಿರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಎಲ್​ಒ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮೂನೆ-6ನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಗ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟನ ಆರೋಪ ಹೀಗಿತ್ತು!: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

"ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ " ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು, ''ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​​, ಸಾಥಿಯೋ... ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ನೈಸ್ ಜೋಕ್​​ ನೋ?. ನಾನು ಇದೇ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು... ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಸೆಳೆದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'Nice Joke, Game on​': ವೋಟರ್​​ ಲಿಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​​ ಹೆಸರು ಔಟ್; ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ

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