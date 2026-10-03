ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಚು.ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್- 7,84,600; ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೀಗಿದೆ
ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಫಾರಂ 7 ನೀಡಿರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5-10 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
Published : October 3, 2026 at 8:58 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲು ಷಡ್ಯಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 84,900 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲು ಷಡ್ಯಂತರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಕಿ, ಮೈಸೂರು, ಬಬಲೇಶ್ಚರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂತು, ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತನಿಖೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 84,900 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ನೀಡಿದೆ. ಅ.2ರ ವರೆಗೆ 4.49 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ - ಅಂಶ: ಜೂ.16 ರಿಂರ ಅ.1ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 84,900 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3,026, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಉತ್ತರ 1,689, ಬೆಳಗಾವಿ 3,539, ಮೈಸೂರು 2,828, ದ.ಕನ್ನಡ 4,746, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಕ್ಷಿಣ 1,429, ಗುಲ್ಬರ್ಗ 1,040, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೇಂದ್ರ 1,356, ತುಮಕೂರು 4,350, ಬೀದರ್ 5,915, ಧಾರವಾಡ 1,338, ರಾಯಚೂರು 3,295 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 5,760, ಬಿಜಾಪುರ 3,788, ಉಡುಪಿ 1,600, ವಿಜಯನಗರ 2,202, ದಾವಣಗೆರೆ 3,747, ಹಾಸನ 2,798, ಮಂಡ್ಯ 2,711, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2,227, ಕೋಲಾರ 2,517, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2,919, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 1,376, ರಾಮನಗರ 2,222, ಬಳ್ಳಾರಿ 2,036, ಯಾದಗಿರಿ 609 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ 2,322, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 2,518, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 1,354, ಹಾವೇರಿ 1,934, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 1,646, ಗದಗ 1,118, ಕೊಡಗು 1,143, ಚಾಮರಾಜನಗರ 1,802 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಏನು?: "ಬಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 1,634 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 3,244 ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಲ್ಕಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಫಾರಂ 7 ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5-10 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
"ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಇಂತಹ ಫಾರಂ 7 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜನತಾದಳದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಫಾರಂ 7 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 1,500 - 2000 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹೋದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಿನ್ನೆ ನೀಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ -ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಒಂದೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,49,81,740ಗೆ ಏರಿಕೆ: 2.10.2026ರವರೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,49,81,740ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2,23,18,784 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 2,26,60,092 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 2,864 ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಡು SIR ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4.46 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು.
43,43,137 ಮಂದಿಗೆ ನೋಟೀಸ್: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೇ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 43,82,306 ಮಂದಿಗೆ ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 43,43,137 ಮಂದಿಗೆ ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 39,169 ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 99.11% ನೋಟೀಸ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ 35,60,833 (81.99%) ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 7,82,304 ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. 12.10.2026 ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟೀಸುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ 22.10.2026 ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂದ ಜಯ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ