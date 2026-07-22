ETV Bharat / state

ಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದ 47 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ಸ್​: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ

ಮತದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಬಿಎಲ್​​ಒಗಳು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.67ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

_sir_pressmeet_
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 8:24 PM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಶೇ.99.96ರಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈವರೆಗೂ 3.27 ಕೋಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ (ಶೇ.67) ಡಿಜಿಟಲಿಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮರಣ, ನಾಪತ್ತೆ, ಮನೆ ವಿಳಾಸ ತೊರೆದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 47 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಬಿಎಲ್​ಒಗಳು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.67ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಲಕ್ಷ: ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಗೈರಾದವರು ಹಾಗೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಲಕ್ಷವಿದೆ. ಬಿಎಲ್​​​​ಒಗಳು ಮನೆ - ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ 2002ರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಗೈರಾಗಿರುವುದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಎಲ್ ಓಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಾಪಸ್​ ನೀಡಿಲ್ಲವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಎಲ್​ಒಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್​ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 17 ದಿನ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಡಿಜಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಎಲ್​ಒಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು

Last Updated : July 22, 2026 at 8:47 PM IST

TAGGED:

APPLICATIONS FILLED IN BY VOTERS
ಎಸ್ಐಆರ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
BENGALURU
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್
ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.