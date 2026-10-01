ETV Bharat / state

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತನ ಸಲುಗೆ ಮಾತು ನಂಬಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ₹3 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧೆ!

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೋರ್ವ ವೃದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

elderly-woman-loses-gold-jewellery-worth-3-lakh-after-trusting-a-stranger-on-a-bus-and-drinking-tea-offered-by-him
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಸ್​​​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೋರ್ವ ವೃದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ 3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಂಬುವರೇ 29 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 25ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಓಡಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಟೀ ಕುಡಿದ ವೃದ್ಧೆ: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಪಿಂಡಕೂರು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆ.25ರಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀ ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕಪ್ ಟೀ ತಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವರು ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನೀವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆತನಿಂದ ಟೀ ಪಡೆದು ಕುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಲು ಸಂಚು: ಟೀಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಬೆರೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಡೆದ ವಿಷಯ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಗಮನ

TAGGED:

JEWELLERY THEFT IN BUS
WOMAN LOST JEWELLERY IN BUS
BENGALURU
ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನ
ELDERLY WOMAN LOSES GOLD JEWELLERY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.