ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಂದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೆರೆಗೆಸೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಸೆರೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 22, 2026 at 5:20 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೆರೆಗೆಸೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನ್.ಆರ್ (21) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.
ಜುಲೈ 21ರಂದು ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮ (61) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು, ಹತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶದ ಆರೋಪದಡಿ ಗಗನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೈಋತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಅನಿತಾ ಬಿ.ಹದ್ದಣ್ಣನವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಗಗನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ. ಜುಲೈ 15ರಂದು ಸಂಜೆ ಯಾರಿಗೋ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಯಮ್ಮ, ಗಗನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಜಯಮ್ಮರ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಗಗನ್, ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಅವರ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದ. ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಜಯಮ್ಮನವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಗಗನ್ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹುಡುಕಾಡುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚುರುಕಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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