ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ದರು ವಾಸ; ಆಸರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರದಿಗಾರ ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 4, 2026 at 6:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿನ ಅಭದ್ರತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಯೋ-ವೃದ್ಧರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜನವರಿ 17ರಿಂದ ಮಾ.31ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ತಿರುಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂಟಿತನದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡಿ, ರೋಗ - ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿ ಹಿಂಸೆ, ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂಬಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?: ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಾಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಕರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಆಸರೆ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಲಿದೆ.
ಒಂಟಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ವಯೋವೃದ್ಧರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗಸ್ತು (ಬೀಟ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 14,269 ಇ-ಬೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20,489 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,710 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 1,648 ಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 1,412, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 945, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 926, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 908, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 840, ಗದಗದಲ್ಲಿ 664 ಮನೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 839 ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 480, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 379, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 310 ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 214 ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಉಡುಪಿ (1998), ಹಾಸನ (2000) ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ (2013) ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸರೆ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಆಸರೆ ಅಡಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ಎನ್. ಸಲೀಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸರೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯಗಳು :
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಾಗುವ ಕಿರುಕುಳ, ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನೆರವು
- ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ನಿಯಮಿತ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಣೆ
- ವಯೋವೃದ್ಧರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎನ್ಜಿಒಗಳೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
- ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
