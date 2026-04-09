ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 6:37 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೂಲಕ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೀತಾರಾಮ್ (82) ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೋಟ್ ಹಾಕಿದರು.
ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಪೊಲೀಸ್, ಯೋಧ: ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಚಿಣ್ಣರಿಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಯೋಧರ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಜಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಚೋಟಿ ಮಿಲ್ಲತ್) ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಯೋಧನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರು. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮತದಾರರು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 284 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 234, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮತದಾರರಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿಂಕ್ ಮತಗಟ್ಟೆ, ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಒಂದು, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
