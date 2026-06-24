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ತುಮಕೂರು: ಎಲ್‌ಐಸಿ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ದುರಾಸೆ, ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಅಣ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ ಹಣದ ದುರಾಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ELDER BROTHER KILLS YOUNGER BROTHER
ಕೊಲೆಯಾದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 9:45 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ಜೂನ್‌ 20 ರಂದು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಹದ್ದು ಹೊಸನಹಳ್ಳಿ - ಬಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೈಕ್​ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಪುರುಷನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೃತನ ಅಣ್ಣ ರಂಗನಾಥ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಟದ ಸಾವು ಎಂದು ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ವಿ. ಆಶೋಕ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಶಿರಾ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಬಿ.ಕೆ. ಶೇಖರ್‌ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತದ ಸಿಪಿಐ ಡಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಶಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ ಹರೀಶ್‌ ಅವರು ಮೃತನ ಮೈಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮೃತ ರಮೇಶನನ್ನು ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ 12 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ರಮೇಶನು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಅಮರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಶಿರಾ ಗ್ರಾಮದವ. ಈತ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಂತ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಈತ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮೃತನ ಮೂರನೇ ಅಣ್ಣ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತರಾಜು (ರಾಜು) ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ. ಆ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಂದ ಮೃತ ರಮೇಶನ ಹೆಸರಿಗೆ 15ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಎಲ್‌.ಐ.ಸಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನನ್ನೇ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,000 ರೂ. ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಮಿನಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಡಬಲ್‌ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಣದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ 1ನೇ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನವಯುಗ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 2ನೇ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, 3ನೇ ಆರೋಪಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ 4ನೇ ಆರೋಪಿ ಎಂ.ಡಿ. ಜಿಲಾನ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಜೂನ್‌ 19 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತ ರಮೇಶನನ್ನು “ನಿಧಿ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕಾರನ್ನು 3-4 ಬಾರಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಜೀವ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ವೈರ್‌ನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ್ದರು. ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಟಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹನುಮಂತರಾಜು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್., ಎಂ.ಡಿ. ಜಿಲಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

LIC MONEY
TUMAKUR
MURDER CASE
ಮಾಟಮಂತ್ರ
ELDER BROTHER KILLS YOUNGER BROTHER

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