ಅಣ್ಣನನ್ನು ಓದಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದ ಸಹೋದರ: ತಮ್ಮನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಾಧಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಕುವರ!
ತಮ್ಮನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 10:20 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ, ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಪರೀತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೇನು ಓದಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ದೂರ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಓದಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕುವರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಧಿಸಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಅದ್ವೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪಾರ್: ಓದುವ ಛಲ ಇದ್ದರೇ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೇ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಇವರ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಷಣ್ಮುಖ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಓದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಯು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಓದು ಬಿಟ್ಟು, ಸಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡತನ, ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ: ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಡಿಆರ್ಆರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು. ಜ್ವರದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬದುಕಿನ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಓದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಾಗ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಸಹೋದರ ಷಣ್ಮುಖ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್ಇಪಿ) ಪ್ರಕಾರ ಪದವಿ 4 ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರೋ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಡ ಮಾಡದೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಹಣ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಇವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಸರೆಯಾದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟಿನಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಆಸೆಯಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು 9.4 ಸಿಜಿಪಿಎ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ 8 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 9.49 ಸಿಜಿಪಿಎ ಜತೆಗೆ 12 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ವಿಟಿಯು ವಿವಿಯ ಘಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೊರೆತವು. 8ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹರ್ಷ: ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷಿಕರು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಪಿಯುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಟಾಪರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನಲ್ಲ. ಪಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ 52 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ಪಿಯು ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಓದಿಸಲು ನಿಂತ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಕಟ್ಟಿ ಓದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಂದಲೂ ನಾನೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್, ವಿಟಿಯು ವಿವಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಓದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. 10 ಚೀಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ನ ಕಿರಿ ಮಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. 12 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದರು.
ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಓದುವುದಿದ್ದರೂ ಓದಿಸುವೆ: ಸಹೋದರ ಷಣ್ಮುಖ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗಿಂತ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಅ ಕಾರಣ ನಾನು ಓದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಿಯು ಓದುವ ವೇಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬಡತನ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಓದಿಸಲು ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 12 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಓದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಆತ ಏನು ಓದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಓದಿದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಓದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓದಿಸುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: