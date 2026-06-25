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ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್​; ಸಹೋದರನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನೋರ್ವ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ.

FIRING CASE
ಫೈರಿಂಗ್​ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 10:53 PM IST

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ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗನ್​ನಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಅಣ್ಣ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮನಾದ ಚೇತನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ ನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಎಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ ನಿಂದ ಮನೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬುಲೆಟ್​ಗಳು ತಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಚೇತನ್​ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಳಿಕ ಗಾಯಾಳು ಚೇತನ್​ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗಾಯಾಳು ಕಡೆಯವರು ಯಾರಾದರು ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಎಸ್​ಪಿ​ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆರೋಪ; ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ, ತಂದೆ-ಮಗನಿಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

FIRING
ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್
BENGALURU RURAL
FIRING CASE

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