ETV Bharat / state

ಬದುಕಿಗಾಗಿ 'ಚಿಪ್ಪು' ಆಯಲು ಹೋಗಿ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾದ 8 ಜೀವಗಳು, ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆ: ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಾಏಕಿ ನದಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 24, 2026 at 11:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಅದು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಆರಂಭವಾದ ಭಾನುವಾರದ ಮುಂಜಾನೆ. ಬಡತನದ ಸಂಸಾರದ ನೊಗ ಹೊತ್ತ ಆ ಜೀವಗಳು, ಅಂದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸರೆಯಾದೀತು ಎಂದುಕೊಂಡು ವೆಂಕಟಾಪುರ ನದಿಯ ಅಳಿವೆಕೋಡಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದವು. ನದಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬದುಕಿನ ದೋಣಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ತಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತವಿದು. ಎಂಟು ಜನರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಂಟು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕರುಣಾಜನಕ ಘಟನೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು 'ಮರುವಾಯಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು 8 ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ದುರಂತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ತರಲು ಹೋದವರು ಜಲಸಮಾಧಿ (ETV Bharat)

ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಗಾರಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನದಿಯು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಬರ ತಾಳಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿದ್ದರೂ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ 14 ಮಂದಿ ನದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಾಏಕಿ ನದಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಎಂಟು ಜೀವಗಳು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡರೆ, ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಇತರ ಮೂವರನ್ನು ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರು ಹಾಗೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರದಹೊಳೆಯ ಹೆರಿಹಿತ್ಲು ಮೂಲದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

eight-people-drown-while-collecting-mussels-in-river-at-bhatkal-uttara-kannada
ದುರಂತ ನಡೆದ ನದಿ (ETV Bharat)

ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಾದ ತಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮ: ಮೃತಪಟ್ಟ 8 ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದವರು, ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಮಾಲತಿ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ (40), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ (40), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಿವರಾಮ ನಾಯ್ಕ (40), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ (50), ಉಮೇಶ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ (25), ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಧೇವ ನಾಯ್ಕ (40), ಜ್ಯೋತಿ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ (38), ಮಾಸ್ತಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ (45) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.

eight-people-drown-while-collecting-mussels-in-river-at-bhatkal-uttara-kannada
ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)

ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಂದಿರು, ಸಂಸಾರದ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಉಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಶವವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯೇ ಸ್ಮಶಾನದಂತಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.

eight-people-drown-while-collecting-mussels-in-river-at-bhatkal-uttara-kannada
ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

"ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗೆ 14 ಜನರು ಅಳಿವೆಕೋಡಿ ನದಿಯ ತಟ್ಟಿಹಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೋ-ಟೈಡ್‌ನಿಂದ ಹೈ-ಟೈಡ್ ಆಗಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ 8 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೃತರ ಪೈಕಿ 7 ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಮೂವರನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲ್ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಸುಮಾರು 14 ಜನರು ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಇಓ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನದಿಯ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ದಾಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಭೀಕರ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

eight-people-drown-while-collecting-mussels-in-river-at-bhatkal-uttara-kannada
ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಶೋಕ ಸಂದೇಶ, 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ಸಮೀಪದ ತಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ತರಲು ಹೋದವರ ಪೈಕಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಘಟನೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಣೆಯಾದವರು ಬದುಕಿಬಂದು ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಂದು ಶೋಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರವಾದುದು. ಭಗವಂತನು ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

UTTARA KANNADA
EIGHT PEOPLE DROWN IN RIVER
BHATKAL RIVER DEATH
ಭಟ್ಕಳ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ದುರಂತ
EIGHT DIED WHILE COLLECTING MUSSELS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.