ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬುಡಸಮೇತ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳ ಕಳ್ಳತನ, 8 ಮಂದಿ ಸೆರೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳ್ಳರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 4:21 PM IST

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ 8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 3.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 32 ಕೆ.ಜಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.47ರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 6 ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಮರದ ಬುಡಗಳನ್ನೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜುಲೈ 22ರಂದು ಮಾಲೀಕ ಖಲೀಲ್ ಬೇಗ್ ಎಂಬವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಕಳ್ಳರು (ETV Bharat)

ಅಲ್ಲದೇ, ಬೊಮ್ಮೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.30/19ರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 5 ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಮರದ ಬುಡಗಳನ್ನೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್ ಎಂಬವರು ಜು.24ರಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುರಳೀಧರ್, ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಿ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಕಳ್ಳರು (ETV Bharat)

ಈ ತಂಡ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆಯ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಎ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೀರ್ಥಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಸ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷಾ, ಅದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಜ್, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಶಿವ, ವಿಜಯನಗರದ ಏಜಾಜ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್​​ಐ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ತೆದಾರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶಕ್ಕೆ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 17 ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶಕ್ಕೆ (ETV Bharat)

ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗಳ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್​​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ವಿವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುಡ್ ಹೋಟೆಲ್ 2, ವಿ ಆರ್ಯಭವನ್ 2, ಮದೀನಾ ಹೋಟೆಲ್ 2, ರಾಮಚಂದ್ರ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ 1, ಬಾಲಾಜಿ ಟಿಫನ್ ಸೆಂಟರ್ 1, ರೆಡ್ಡಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ 1, ರಂಗನಾಥ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ 1, ಕೇಕ್ ನೆಕ್ಟ್ ಬೇಕರಿ 1, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ 1, ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ ಅಜಾದಚೌಕ 1, ದುರ್ಗಾ ಟಿಫನ್ ಸೆಂಟರ್ 1, ಬೈರವೇಶ್ವರ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1, ಶ್ರಾವಣಿ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಟ್ಸ್ 1, ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ ಪಾನಿಪೂರಿ 1 ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್​ನ 14 ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

