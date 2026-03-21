ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್​ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠಕ್ಕೂ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನ್​ ಗೊತ್ತಾ?

Published : March 21, 2026 at 4:37 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈದ್​​​-ಉಲ್​​​​​​ ಫಿತ್ರ್​​​​​ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಗರದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್​​ ಮಾಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಂಜಾನ್​​ ಮಾಸ್​ ರೋಜಾ (ಉಪವಾಸ) ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈದ್‌–ಉಲ್​ ಫಿತ್ರ್‌ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಿಂದ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬಂಧು–ಮಿತ್ರರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ‌ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಎಂ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಮೂರು ಸಾವಿರಮಠದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಂಗೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಎ ಎಂ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ, ಹಿಂದು‌-ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈಗಲೂ‌ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‌ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ‌ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ.‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಇದ್ದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯೋಣ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಈ‌ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೂಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

