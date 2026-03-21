ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಈದ್: ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ರಂಜಾನ್​ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

EID CELEBRATIONS
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಈದ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 6:12 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಈದ್‌ ಉಲ್‌ ಫಿತರ್​ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅತ್ತರ್‌ನ ಘಮಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಈದ್‌ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಈದ್‌ನ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಕುಲುಕಿ, ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿ ಜುಬ್ಬಾ, ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ‌ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿ, ತಿನಿಸುಗಳ ಖರೀದಿ, ಮದರಂಗಿ ಕೋನ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಧರಿಸುವ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಊಟೋಪಚಾರ, ಆತಿಥ್ಯ ನಡೆಯಿತು.

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಜಾ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ವಡಗಾವಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

