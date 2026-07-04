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ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ: ಕೈಯಾರೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆ!

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 6 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Egg in Mid day Meal
ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 10:52 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಸಿಯೂಟದ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ. ಸದ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆಯ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಯಾರೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ, ಶಿಕ್ಷಕರು ನೋವು ನುಂಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಕ್ಕಳ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಿಸಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ದರ ಇಂದಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Children having meal
ಬಿಸಿಯೂಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಇಲಾಖೆ ಕೊಡುವುದು 6 ರೂ., ಮೊಟ್ಟೆಯ ದರ 8 ರೂ.: ಸದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 6 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ‌ಮೊಟ್ಟೆಯ ದರ 8 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಯಾರ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಯೂಟದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಾರದ 4 ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ.‌ ಈ ಯೋಜನೆಯ‌ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರೆ, ಇತ್ತ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ‌ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

banana
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರ ಶಿಕ್ಷಕರು?: ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‌ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಬದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಜರಾತಿ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕೆಂದು ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನವೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಕೂಡಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

Eggs
ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂ.ನಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂ. ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕು: ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 2 ರೂ. ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮಕ್ಕಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 100 ರೂ.ನಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂ. ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 750ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು 700 ಮಕ್ಕಳು ಅಂದುಕೊಂಡರೂ ಆ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸಿನಿಂದ 1400 ರೂ., ತಿಂಗಳಿಗೆ 42,000 ರೂ. ಭರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ‌ ಹೇಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಗಿಟ್ಟೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲ ರಾವ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕಮಿಷನರ್​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,520 ಶಾಲೆಗಳು, 1.28 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು: ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವಾರದ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದವರು ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ಗಿಟ್ಟೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲ ರಾವ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕಮಿಷನರ್​ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುವ ಹಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಯುತ್ತಿದೆ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಲು, ಸುಲಿಯಲು, ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬರಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿ 1520 ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, 2025 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1.28 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 2026 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಭೇಟಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ನಿಂದ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿಯ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಆಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 700 - 750 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಟ್ಟೆ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7 ರೂಪಾಯಿ 20 ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ, 80 ಪೈಸೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ದರ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲ ವಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಕೂಡದು. ಏನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದರೂ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೂ ನಾವೇ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರದ ಆರು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯ 31 ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ: ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆ, ಏನಿದು ಪರೀಕ್ಷೆ?

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DAVANAGERE
EGGS TO STUDENTS
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ
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