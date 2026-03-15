ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಕುಸಿತ; ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.
Published : March 15, 2026 at 8:08 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಇರಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಯುದ್ದದ ಕರಿನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಮಕಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಬ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಭು ಪತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 5ರಿಂದ 6 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 4ರಿಂದ 4.30 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಾಲೂ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗಿವೆ. ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಮದು, ರಪ್ತುಗಳು ನಿಂತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೀಗ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಔಷಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 2 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲೇಬರ್ ವೆಚ್ಚ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಔಷಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ: ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿಯೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ 150ರಿಂದ 200 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯುದ್ದ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತಕರು.
