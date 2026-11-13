ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಹೊಸ 3 ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 5:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನೆ (KVS)ಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
'ಸಮೀಕ್ಷಾ' ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 'ವಿದ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ' (VSK), ಪೋಷಕರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 'ಕೆವಿಎಸ್-ಸಂವಾದ್' (KVS-Samvaad) ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹಾಗೂ 'ಕೆವಿಎಸ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಕನೆಕ್ಟ್' (KVS Alumni Connect) ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಆಧಾರಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತದತ್ತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ- 2020ರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ: "ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು" ಎಂದಿರುವ ಸಚಿವರು, "ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸೇರಿಸಿ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು (data) ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಿತಿ, ತರಬೇತಿಯ ಆವರ್ತನ, ಹಿಂದಿನ ತರಬೇತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ತರಬೇತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ: AI-ಸಂಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ (samiksha.kvs.gov.in) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಶಾಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಗಳ ಕುರಿತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
"KVS-ಸಂವಾದ್" ಪೋಷಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (samvaad.kvs.gov.in) ನೈಜ-ಸಮಯದ ಹಾಜರಾತಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ, ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
KVS ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್ (alumni.kvs.gov.in) ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮೀಸಲಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಕೆ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಾಚಿ ಪಾಂಡೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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