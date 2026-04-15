ಗಂಗಾವತಿ: ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕಾಲರಶಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಸೂರಿಬಾಬು
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : April 15, 2026 at 9:24 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ (Scholarship) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಸೂರಿಬಾಬು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬರುವ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಟಾಪ್-ತ್ರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನವೋದಯ ಶಾಲೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ.. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಮೊದಲ ಟಾಪ್ ಒನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟು 17 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳಿಸಿ, ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಟ್ಟು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ 25 ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡದೊಳಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂರಿಬಾಬು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದಲ್ಲೇನಿದೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ 25 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ, ಊಟ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿಯುಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೂರಿಬಾಬು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
36 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 36 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎನ್. ಸೂರಿಬಾಬು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ 1667 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 1662 ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 36 ಮಕ್ಕಳು 590ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಟಾಪ್ 10 ಒಳಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನ (ಟಾಪ್-ಟೆನ್) ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗದು ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ 36 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದಂತೆ 36 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಪಾರಿತೋಷಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆಯೇ ವಿನಃ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ನಿವೃತ್ತಿ: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತೆ!