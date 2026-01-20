ETV Bharat / state

SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು - ಪೋಷಕರು

ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿ
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿ(ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್​)ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ‌ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಸಾಬಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ 3 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಆರಂಭ; 45 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಿಇಒ ಜಯಪ್ಪ, ಸದ್ಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 45 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ‌ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್​ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಇಒ ಜಯಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ, ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ 6.30ರ ವರೆಗೆ ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರತೀ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಲಾಖೆ, ವಿವಿಧ 4 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 5-10ರ ವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿವೆ. ಜ.27ರಿಂದ ಫೆ.2ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫೆ.23ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದತ್ತು' ನೀಡಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ 'ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡದಂತೆ ಹಾಗೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಟಿ.ವಿ. ನೋಡದಂತೆ ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೋಷಕರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ.

100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದ ಗುರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಳೆದ 2023ರಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ 74ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು 15 ಸ್ಥಾನದಿಂದ 23ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ.66ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು 23 ಸ್ಥಾನದಿಂದ 21ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಇಲಾಖೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.‌

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತೆಗೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ (ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು) ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. - ಜಯಪ್ಪ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಿಇಒ

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿದ್ದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ: ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಜೀಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 110 ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತರಲಿ ಎಂಬುವುದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ತಿಳಿಯದ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಾತ್ರಿ 8:30 ತನಕ ಇದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾತ್ರಿ 10:30 ತನಕ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದರು.

