ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ED ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಇಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, PWD ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 2:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.40 ಪಾಲಿದೆ ಅಂತ ಇಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇಡಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, PWD ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ದಾಖಲೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲೇ ಶಂಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಅವರು ನೊಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಯಲಿ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
PWD ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಶಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಹೋಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ EDಯ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಇಡಿಗೂ ಮೊದಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಂದರು.
ಇಡಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರ ವೋಟಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ: ಖಾದರ್
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಬಾರದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರು ಕೂಡಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 100 ರಲ್ಲಿ 88% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ 100 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 98 ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿರ ಬೆಡ್ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ನವರು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನನಿ ಬೀಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಿಕ್ಕರೇ ಡಿಹೆಚ್ಓ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ರಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಹೆಚ್ಓ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಹೆಚ್ಓ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ನೇರ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ್, ನಿಕೋಟಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಪಾನ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಜ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೇ ಕ್ರಮ. ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬೇರೆ, ಮಸಾಲಾ ಬೇರೆ ಎಂದು ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: