ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ: ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ₹1.22 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇಡಿ
ED Seizes Assets In KPSC Recruitment Scam: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 1.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 7:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್, ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾ ಬಿ.ವಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 1.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA-2002) ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿತರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು.
ED, Bengaluru has provisionally attached movable and immovable properties worth ₹1.22 Crore under the PMLA, 2002 in connection with the KPSC Recruitment Scam. The attached assets belong to key former functionaries including then KPSC Chairman Shivashankarappa Sahukar, member Geetha B V Shivamurthy, and then Controller of Examinations (CoE) & IAS officer Gyanendra Kumar Gangwar as investigations continue into the deep-rooted corruption and irregularities in public service examinations.— ED (@dir_ed) November 14, 2026
ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 1:3 ಅನುಪಾತದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕೀ-ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ-ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ (Revised answer key) ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರು ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೀತಾ ನೀಡಿದ್ದ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಗಂಗ್ವಾರ್ ಸೂಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕೆಎಎಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವಾರು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ 40 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಬೀದರ್ನ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವೊಂದರ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ 52.30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ-ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 13.31 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 17ರಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18ರಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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