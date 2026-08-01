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ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಜಾಹೀರಾತು ವೀಕ್ಷಣೆ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್​: 3.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇಡಿ

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ED ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೆಜಾ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್​​​ BENGALURU ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಜಾಹೀರಾತು ವೀಕ್ಷಣೆ ವಂಚನೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat (@dir_ed))
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 10:24 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್‌ಲೈನ್​​​​​​​ ಜಾಹೀರಾತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಹಣಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೆ.ಜಾ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್​​​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 3.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಡಿ ಪ್ರಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮೆ.ಜಾ. ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತು-ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಕಂಪೆನಿಯ ವೆಬ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ತರುವಾಯ, ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 1,109 ರೂ.ಗಳ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು 2020 ಡಿ.6 ರಿಂದ 2021ರ ಜೂ.4 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸುಮಾರು 4.29 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣಗಳಿಸುವ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ವಂಚನೆ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹೊಸೂರು ಕಾನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಸೈಬರ್​​ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ಗೆ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾನಿಯಾ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು.

ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಅರ್ಪಿತಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 11 ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾನಿಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ರೂ. 5,14,249 ಹಣವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.

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ಮೆಜಾ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್​​​
BENGALURU
ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಜಾಹೀರಾತು ವೀಕ್ಷಣೆ ವಂಚನೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ED SEIZES ASSETS

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